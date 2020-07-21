Получился семейный портрет.

Фотограф дикой природы Кевин Бискаборн снял в одном из лесов Онтарио в Канаде любопытных енотов, пишет Daily Mail.

Фото: Kevin Biskaborn

Бискаборн считает, что ему крупно повезло. Маленькие еноты услышали, что рядом с их укрытием кто-то копошится. В этот момент Кевин устанавливал камеру. Зверьки одновременно высунули головы из дупла как раз в тот момент, когда Кевин начал фотографировать.

«На самом деле в этом дупле было четыре енота: трое детенышей и мама, которую не видно, так как малыши карабкались по ней, чтобы выглянуть из домика», — рассказал Бискаборн.