Талант пса покорил более 100 000 человек.

Корги по кличке Джен стал любимцем пользователей Instagram. Его хозяева публикуют в соцсети фото, на котором их пес корчит смешные рожицы, пишет «Афиша Daily».

Джену пять лет, и он живет в Японии. Как и все корги, он активный, умный и любит играть.

Пес страдает хронической почечной недостаточностью, что требует особого ухода за ним. Хозяева стараются ограждать Джена от стресса, предотвращать переохлаждения и избегают сильной жары во время прогулок. Также на каждый выгул они берут для пса воду и специальные пеленки, на которых можно отдохнуть.

Несмотря на диагноз, Джен живет полной жизнью и даже работает собакой-адвентором (специально обученный пес для игры с детьми с различными заболеваниями).

У Джена есть свой аккаунт в инстаграме, где у него уже 117 000 подписчиков.