Сегодня, 20 июня, женщина обратилась в отделение связи за пенсией на улице Димитрова, 20 в Петербурге. С ней частично рассчитались мелочью.

Так, из 10 тысяч рублей женщина получила 4,9 тысяч купюрами в 50 рублей, остальную сумму — монетами номиналом в 1, 2, 5 и 10 рублей. Сотрудники «Почты России» заявили пожилой женщине, что других денег нет, передает «Мегаполис».

Сын женщины Кирилл рассказал, что его мама приходила за пенсией еще днем ранее, однако ей отказали в силу того, что денег нет. Мужчина позвонил на "горячую линию" и на его просьбу жалобу отреагировали.

Кирилл отметил, что в прошлом месяце его маме тоже отказали, когда она в первый раз пришла за деньгами, и он также звонил и жаловался. При этом в прошлом месяце с пенсионеркой рассчитались бумажными купюрами.