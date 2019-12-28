СПОРТ

Форвард «Краснодара» Игнатьев перешел в казанский «Рубин»

14:07 28/12/2019

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев продолжит карьеру в казанском «Рубине», сообщает РИА «Новости».

Футбольные клубы «Краснодар» и «Рубин» достигли соглашения. Контракт с 20-летним спортсменом рассчитан до 30 мая 2024 года. Трансфер вступит в силу со 2 января 2020 года.

«Добро пожаловать в рубиновую семью!» — говорится в сообщении клуба из Татарстана.

Игнатьев является воспитанником краснодарского футбола. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах он забил пять мячей. Всего за главную команду «Краснодара» футболист выступил в 54 матчах и стал автором 17 голов.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер футбольного ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подписал контракт с казанским «Рубином». Соглашение рассчитано на пять лет.



