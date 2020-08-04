20-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил свой первый хет-трик в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче предварительного раунда плей-офф против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

Ворота клуба из Нью-Йорка защищал Хенрик Лундквист, так как россиянин Игорь Шестеркин пропускал второй матч подряд из-за травмы. Единственную шайбу «Рейнджерс» забросил Артемий Панарин.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «Каролины». Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 5 августа.

Свечников реализовал три из трех своих бросков за матч. Последний раз россиянин делал хет-трик в плей-офф НХЛ 18 апреля 2015 года, когда Владимир Тарасенко в составе «Сент-Луиса» трижды огорчил голкипера «Миннесоты» (4:1).

Андрей стал автором первого кубкового хет-трика в истории «Каролины» и повторил достижение легендарного Уэйна Гретцки, забросив две и более шайбы в играх плей-офф, будучи не старше 20 лет. Единственным игроком, которому удалось провести больше двух таких встреч, является Пьер Тарджон.

Andrei Svechnikov of the @Canes is the 10th player in NHL history – and just the second active skater – to record 2+ multi-goal games in the postseason before age 21 (also Game 1 of 2019 R1). #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/VuxYWLKH0K — NHL Public Relations (@PR_NHL) August 3, 2020

В регулярном чемпионате НХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии, Свечников за 68 матчей набрал 61 очко (24 шайбы + 37 передач).