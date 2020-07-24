«Формула-1» объявила о проведении этапов на трассе «Нюрбургринг» (Германия), в Портимане (Португалия) и Имоле (Италия) в сезоне 2020 года, сообщается на сайте «Королевских гонок».

Этап в Германии пройдет 9-11 октября, в Португалии — 23-25 октября, в Италии — 31 октября — 1 ноября.

Гран-при Португалии состоится впервые с 1996 года, трасса «Алгарве» в Портимане впервые примет гонку «Формулы-1». Этап чемпионата в Имоле пройдет впервые с 2006 года, на трассе «Нюрбургринг» — с 2013. Отмечается, что этап в итальянском городе состоится в двухдневном формате, ожидается, что предварять квалификацию и гонку будет одна сессия свободных заездов.

«Мы рады, что продолжаем добиваться значительного прогресса в завершении наших планов на сезон 2020 года, и рады приветствовать «Нюрбургринг», Портиман и Имолу в пересмотренном календаре», — сказал исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри.

Сезон «Формулы-1» из-за пандемии коронавируса стартовал только в июле. К настоящему моменту состоялось три этапа — два в Австрии и один в Венгрии. В календарь чемпионата был добавлен ряд гонок, которых не было в первоначальном расписании.

Напомним, что с 24 по 27 сентября на «Сочи Автодроме» в седьмой раз пройдет Гран-при России. Этап чемпионата мира Формулы 1 станет кульминацией бархатного сезона на Черноморском побережье. Болельщики могут совместить отдых на сочинских пляжах и посещение туристических достопримечательностей с просмотром «королевских гонок» на главном автоспортивном событии года в России. В Олимпийском парке их также ждет насыщенная развлекательная программа. Билеты на гоночный уикенд можно приобрести на сайте https://f1.sochiautodrom.ru