Компания Ford официально представила 14-е поколение легендарного пикапа F-150. Продажи автомобиля в США начнутся в третьем квартале 2020 года.

Создатели обновленного F-150 принципиально не стали существенно менять внешний облик автомобиля: от предшественника пикап отличается лишь некоторыми элементами декора. Компания по-прежнему будет изготавливать кузовные панели F-150 с использованием большой доли алюминия, а пикап сохранит стальную раму. При этом клиентам на выбор будут доступны 11 вариантов дизайна решетки радиатора и три варианта кабины, каждую из которых можно будет заказать с обычной и удлиненной базой, пишет издание Motor.ru.

Что касается списка силовых установок для нового F-150, то он включает бензиновые «атмосферники» V6 объемом 3,3 литра и 5-литровый V8, а также шестицилиндровые турбомоторы объемом 2,7 и 3,5 литра. Также пикап будет оснащаться шестицилиндровым 3-литровым дизельным мотором и гибридной установкой на базе турбомотора V6 объемом 3,5 литра с 1,5-киловаттной литий-ионной батареей. Данные о мощности всех моторов пока не раскрываются, но известно, что все они будут работать в паре с десятидиапазонной автоматической коробкой передач SelectShift.

Introducing the all-new #FordF150 – part of the F-Series lineup that’s been America’s choice for getting the job done for 43 consecutive years. pic.twitter.com/vtMyFOm1RK — Ford Motor Company (@Ford) June 26, 2020

В салоне топовых версий обновленного пикапа будут установлены мультимедийная система SYNC 4 с 12-дюймовым экраном и виртуальная панель приборов с таким же дисплеем. В качестве опции покупателям будут доступна систему Pro Power Onboard, включающая станцию для подзарядки электрических приборов от бортовой электросети.

Напомним, что в России Ford F-150 официально не продается, как и другие легковые машины компании. Сейчас на отечественном рынке доступны только коммерческие автомобили Ford.