12 ноября компания Ford, как и ожидалось, представила полностью электрическую версию популярного коммерческого фургона Transit.

Как пишет The Verge, Ford E-Transit выйдет на рынок в 2022 году и будет доступен в трех модификациях различной высоты и длины. Фургон будет оснащен батареей мощностью 76 кВт*ч, которая должна обеспечить Ford E-Transit более 200 километров пробега. Этот показатель выглядит скромно на фоне современных легковых электрокаров, но в Ford утверждают, что средний пробег Ford Transit с ДВС сейчас составляет 122 километра в день. При этом фургон можно будет использовать и в качестве источника энергии для различных инструментов, например, для циркулярной пилы.

Базовая цена электрического фургона составит 45 тыс. долларов — на 28% выше цены обычного Ford Transit.

Что же касается новых технологий, то Ford E-Transit получит систему, которая позволит операторам коммерческих компаний удаленно следить за водителями и получать информацию о допущенных ими нарушениях скорости или непристегнутом ремне безопасности. В этих и иных подобных случаях оператор сможет сделать выговор водителю через штатные динамики автомобиля. Кроме того, система удаленного мониторинга позволит обнаружить угон Ford E-Transit или незапланированную поездку водителя.

Также бортовые системы позволят закреплять определенных водителей за конкретным фургоном при помощи системы Driver ID и персонального кода авторизации, который нужно будет ввести перед поездкой.

Ford E-Transit станет частью проекта по электрификации модельного ряда Ford, в которую компания вложит не менее 11,5 млрд долларов до 2022 года. В «зеленой» линейке фургон присоединится к пикапу F-150 и кроссоверу Mustang Mach-E. Сборку E-Transit наладят на заводе Ford в Канзас-Сити.

В целом же постепенный переход на выпуск электромобилей является частью амбициозного плана Ford, который предполагает, что к 2050 году компания обнулит выбросы парниковых газов своих заводов и машин.