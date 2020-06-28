Санкции США против российского газопровода «Северный поток — 2» являются бессмысленными, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

Ограничения "вряд ли остановят" строительство газопровода, которое на данный момент практически завершено, указано в материале. Отмечается, что новые санкции едва ли приведут к заявленному результату и могут рассматриваться как утешение Украины, которая воспринимает "Северный поток — 2" как угрозу.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент России Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.