По числу пострадавших от вируса Россия находится на четвертом месте, уступая Индии, Бразилии и США. В России заболеваемость и смертность от коронавируса в масштабах страны сокращается, тогда как в некоторых странах Европы наблюдается всплеск, отмечает автор. Неужели пандемия в стране подходит к концу?

Пандемия подошла к концу?

Давайте немного подстрахуемся и скажем так — «приближается к концу». Тем, кто наблюдает за глобальной пандемией коронавируса, понравится, как обстоят дела в России, но не больше, чем в Бразилии, фондовый рынок которой на подъеме, а российский — не впечатляет.

Положительным моментом является то, что в России заболеваемость и смертность от коронавируса в масштабах страны сокращается, тогда как в некоторых странах Европы наблюдается всплеск. Но российские инвесторы надеются, что благодаря новой отечественной вакцине, которая в настоящее время проходит заключительный этап клинических испытаний, где-то в январе 2021 года произойдет дальнейшее улучшений ситуации.

Удастся ли России справиться с этой задачей, пока неизвестно. Однако масштабы тестирования на коронавирус в стране одни из самых значительных среди стран с развивающейся экономикой, а число смертей в стране меньше, чем в других странах, наиболее пострадавших от пандемии, и составляет всего около 16 тысяч человек. По числу пострадавших от вируса Россия находится на четвертом месте, уступая Индии, Бразилии и США.

В понедельник в 83 регионах России в общей сложности было зарегистрировано 4748 случаев заражения Covid-19. Накануне общее число инфицированных в стране составляло 4892 человека, и этот показатель уже четвертый день подряд снижается. По данным Минздрава России, общее число инфицированных на сегодняшний день составило 932493 человека.

Эпицентром по-прежнему остается Москва, где на этой неделе зарегистрировано более 690 случаев заболевания.

В России было проведено более 32,9 миллиона тестов, то есть, около 184 тысяч в день. Всего под наблюдением врачей остаются около 226 тысяч человек, многие из которых все еще находятся в реанимационных отделениях.

Около 6,5 тысячи человек выздоравливают после осложнений, вызванных вирусом, и 742628 пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, уже выписаны.

В начале пандемии некоторые люди критично относились к российским официальным статистическим, которые предоставляла Россия, поскольку в то время уровень смертности был очень низким по сравнению с европейскими странами. Люди не верили России почти так же, как Китаю. В некоторых странах Евросоюза показатели смертности выражались двузначными цифрами в основном из-за низкого числа зарегистрированных в то время случаев заболевания. Зачастую легче всего было зарегистрировать тех инфицированных, у которых болезнь протекала в самой тяжелой форме.

Россия пережила эту пандемию так же, как и все остальные страны. Ее экономика находится в плачевном состоянии, и россиян беспокоит то, что приближается вторая волна вируса, как в Европе. В стране по-прежнему действуют некоторые ограничения на мероприятия с участием большого количества людей.

Во вторник на Московской бирже российские акции выросли на 0,13%. В целом российским инвесторам, владеющим акциями инвестиционного фонда VanEck Russia (RSX), самыми торгуемыми в России, было бы лучше просто купить акции компаний из стран с развивающейся экономикой (MSCI Emerging Markets Index). Или выбрать крупный российский бренд — например, Yandex YNDX +1,3%. Акции RSX из-за низких цен на нефть и свирепствующей там пандемии в этом году упали на 6,7%. Котировки акций Yandex выросли на 40%.

Динамика котировок акций RSX менялась в соответствии с акциями FTSE Europe (VGK) — VGK +0.3%, и те, и другие понизились чуть менее чем на 7%, за последние три месяца они выросли на 24% (российские) и на 23.4% (в России). За последние три месяца котировки акций Yandex выросли на 57%. Акциям технологических компаний «нравится» коронавирус.

В заключение следует отметить, что июльское сокращение промышленного производства составило в годовом исчислении 8%, хотя благодаря спросу восстановление промышленного производства превысило июльские показатели. По данным Росстата, в течение следующего месяца Россия вряд ли достигнет уровня производства, который был до пандемии, а это означает минимальный экономический рост, а то и практически полное его отсутствие.