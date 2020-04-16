Президент холдинга «Интеррос», крупнейший акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин с состоянием в $19,7 млрд занял первое место в списке 200 самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes.

В прошлогоднем рейтинге журнала Потанин находился на шестой строчке с $18,1 млрд.

Второе место сохранил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, но его состояние за год уменьшилось с $21,3 млрд до $18,1 млрд.

Лидер прошлогоднего рейтинга председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон опустился на третью позицию. Его состояние уменьшилось с $24 млрд до $17,1 млрд.

Четвертую строчку занял председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с семьей и состояние в $16,8 млрд. Замыкает пятерку президент НК «Лукойл» Вагит Алекперов с $15,2 млрд.

В десятку также попали: член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($14,4 млрд), основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов ($13,4 млрд), член совета директоров LetterOne Holdings, председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($13 млрд), председатель комитета по назначениям и вознаграждениям «Еврохима» Андрей Мельниченко ($12,5 млрд) и основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович ($11,3 млрд).

Среди новичков рейтинга — братья-миллиардеры Дмитрий и Игорь Бухманы, создатели разработчика игр Playrix — 34-е и 35-е места соответственно с состоянием по $3,1 млрд каждого. Новыми в списке оказались создатель одного из крупнейших в мире сервисов знакомств Dating.com Дмитрий Волков, заняв 26 место с $750 млн, а также гендиректор производителя товаров для офиса «Комус» Сергей Бобриков ($550 млн и 167 место) и некоторые другие.

Богатейшей женщиной в 2020 году признана вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, состояние которой журнал оценивает в $1,3 млрд.