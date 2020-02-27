СПОРТ

Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских спортсменов

14:11 27/02/2020

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских спортсменов за последние 10 лет.

На первой строчке рейтинга оказалась теннисистка Мария Шарапова, которая накануне объявила о завершении спортивной карьеры. За десятилетие она заработала 197,8 млн долларов.

Второе место занял нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Его доход составил 136,9 млн долларов. За ним расположился нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. За 10 лет он заработал 94,6 млн долларов.

В первую десятку также вошли баскетболист Тимофей Мозгов, хоккеисты Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Александр Радулов и Сергей Бобровский, а также футболисты Юрий Жирков и Андрей Аршавин.



