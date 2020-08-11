Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира возглавил Дуэйн Джонсон, заработавший за год больше 87,5 миллионов долларов, сообщает Forbes.

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актеров с самыми высокими доходами за год, десять участников которого заработали в общей сложности 545,5 миллионов долларов. В частности, подчеркивается усиливающееся влияние стриминговых сервисов — больше четверти от общей суммы доходов актеры получили от Netflix.

«Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Дуэйн Джонсон с 87,5 миллиона долларов доходов. Он получил от Netflix 23,5 миллиона долларов за роль в готовящемся к выходу фильме «Красное уведомление» и заработал на успехе линейки товаров Project Rock, выпускаемой компанией Under Armour», — говорится в сообщении.

На втором месте оказался Райан Рейнольдс, заработавший 71,5 миллиона долларов. Он также снялся в «Красном уведомлении»: как и другая картина от Netflix «Призрачная шестерка», этот фильм принес актеру 20 миллионов долларов. Третью строчку занял Марк Уолберг с 58 миллионами долларов доходов — фильм «Правосудие Спенсера» с его участием стал третьим по количеству просмотров среди картин производства Netflix.