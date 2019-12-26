Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров. Список опубликован на сайте издания в четверг, 26 декабря.

Лидирующее место занял генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин. По оценке Forbes Russia, за 2019 год он увеличил свое состояние более чем на треть (почти $8 млрд). Его общий капитал по состоянию на 24 декабря составил $23,8 млрд.

На втором месте рейтинга находится председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон. По данным журнала, к концу 2019 года он прибавил к своему капиталу $5,9 млрд, при этом общее состояние миллиардера — около $27 млрд.

Тройку лидеров самых разбогатевших миллиардеров России замыкает президент «Лукойла» Вагит Алекперов, прирост капитала которого составил $5,3 млрд при общем состоянии $23,8 млрд.

В пятерку самых разбогатевших предпринимателей также вошли владелец акций компаний «Новатэк» и «Сибур» Геннадий Тимченко (прирост за год составил $4,1 млрд), а также акционер «Северстали» Алексей Мордашов ($3,8 млрд).

20 декабря Forbes назвал наиболее успешных миллиардеров на планете. Лидером рейтинга стал Бернар Арно — третий самый богатый человек на планете. Его капитал прибавил $40 млрд за 2019 год.