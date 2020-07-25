Журнал Forbes опубликовал список миллирадеров из России, которые сумели разбогатеть в условиях пандемии кронавируса.

На первой строчке рейтинга оказался инвестор Леонид Богуславский — его доходы выросли почти в два раза, с 1,5 до 2,8 миллиарда долларов.

Следом расположился владелец золотодобывающей компании «Полюс» Сулейман Керимов, так как цена золота при колебаниях курсов валют сильно выросла.

Третье место получил основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Приумножить состояние ему помогли новости о «разводе» со Сбербанком и выкупе доли госбанка в «Яндекс.Маркете».

В список также попали совладелец TCS Group Олег Тиньков, владелец контрольного пакета МТС Владимир Евтушенков совладелец «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов.