Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) расселил в 2019 году 833,48 тыс. кв. м аварийного жилья, в результате чего переселили 49,58 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 20 января, со ссылкой на пресс-службу фонда.

«В том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» переселено 37,04 тыс. человек, расселено 620,61 тыс. кв. м аварийного жилья», — цитирует агенство пресс-службу.

Остальных 12,54 тыс. человек переселили из 212,87 тыс. кв. м аварийного жилья за счет региональных средств.

Согласно задачам нацпроекта, в 2019 году планировалось переселить 8,2 тыс. человек — из этого следует, что показатель перевыполнен в 4,5 раза.

По данным на 1 января 84 российских субъекта отчитались о полном выполнении целевых показателей программы 2019 года, в том числе Санкт-Петербург и Севастополь, которые реализуют программу без средств фонда ЖКХ.

В середине декабря «Известия» сообщили, что власти панируют расширить возможности россиян по выбору нового жилья, которые проживают в аварийных и ветхих домах. Речь шла об ипотечном кредите для тех, кто найдет подходящее жилье. При этом государство может помочь субсидировать сделку — первый взнос за ипотеку должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а ставка не должна превышать 3% годовых.