Фонд «Росконгресс» открыл горячую линию по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 65 лет. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном во вторник на странице фонда в сервисе видеохостинга YouTube.

Люди старшего возраста попали в группу риска в связи с распространением нового типа коронавируса.

Проект реализован в содействии с «Общероссийским народным фронтом», Ассоциацией волонтерских центров, Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтерами Конституции» и ПАО «Ростелеком».

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых москвичей, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать режим домашнего карантина, чтобы избежать заражения коронавирусом. На следующий день он предложил распространить введение карантина для пожилых людей на все российские мегаполисы.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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