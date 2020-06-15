Федеральная налоговая служба (ФНС) России доработала личные кабинеты юридического лица и индивидуального предпринимателя для ускорения снятия ограничений операций по счетам должников после погашения ими задолженности. Об этом служба сообщила 15 июня на своем сайте.

Налогоплательщики смогут сами подать электронное обращение и приложить платежки, подтверждающие погашение задолженности. Как следует из сообщения налоговиков, в личных кабинетах пользователи смогут ознакомиться с документами, ставшими основанием для приостановления операций, с указанием суммы и величины непогашенного остатка по документу.

«Благодаря обновлению снятие ограничений по счетам будет проходить в два раза быстрее, что ускорит процесс восстановления деловой активности налогоплательщика», — заключили в ведомстве.

В начале июня стало известно, что ФНС России откроет налоговые инспекции для личного приема граждан по предварительной записи 15 июня. Записаться можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или через единый контакт-центр ведомства.