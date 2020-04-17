Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с инициативой создания специального реестра с доходами россиян. Об этом заявил замруководителя службы Виталий Колесников.

«Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи. Потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае», — приводит «Интерфакс» слова Колесникова с заседания Госдумы, которое состоялось в четверг, 16 апреля.

Колесников убежден, что сейчас в России «нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства», именно поэтому создание такой базы и принятие соответствующего законопроекта, по его мнению, особенно актуально.

В соответствии с проектом закона в федеральный реестр о населении будут включаться базовые данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные сведения о физическом лице (семейное положение, родственные связи и иные).

Предполагается, что реестр будет получать данные от государственных и муниципальных органов власти, органов местного самоуправления и органов управления государственными внебюджетными фондами, пишет «Газета.ру».

Как сообщает РБК, документ может вступить в силу 1 января 2022 года за исключением отдельных положений, для которых установлены свои сроки.

В конце октября 2019 года в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказали, что для ареста счетов и списания с них средств ее сотрудники отправляют в банк лишь ФИО и дату рождения должника. Это проблема единого реестра приводит к тому, что расплачиваться по чужим долгам будет тезка недобросовестного заемщика.