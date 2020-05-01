Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило регистрационное удостоверение для определения антител к коронавирусу. Об этом сообщается на сайте организации 30 апреля.

«Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) ФМБА России получил государственную регистрацию на разработанную тест-систему для определения антител к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2», — сказано в сообщении.

Тест-система представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов, который нацелен на выявление иммуноглобулина класса G.

«Именно иммуноглобулины класса G помогают уничтожать антигены до полной победы над инфекцией и в дальнейшем продолжают циркулировать в крови человека, обеспечивая иммунитет к повторному заражению», — отмечается в сообщении.

Обнаружение антител позволит отслеживать тот период времени, за который вырабатываются антитела в организме, и процесс разрешения болезни.

Как отметила руководитель ФМБА Вероника Скворцова, в неделю планируется выпускать до 100 тыс. таких тест-систем. Опытное производство находится в Одинцово.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские тестовые системы, определяющие наличие коронавирусной инфекции, лучше многих зарубежных аналогов.

В этот же день Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более 3,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

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