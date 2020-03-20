Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало и представило усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавируса за 90 минут. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе агентства.

«Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России разработал усовершенствованную тест-систему для ПЦР-диагностики коронавируса с укороченной пробоподготовкой», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что теперь время исследования на предмет наличия инфекции сократится до 90 минут.

Ранее в этот день глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцина от коронавируса будет готова через 11 месяцев. При этом первые результаты испытаний вакцины планируется получить в июне 2020 года.

Также 20 марта стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в IV квартале 2020 года.

По последним данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции, в России за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 253.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

Согласно данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 255 тыс. человек, вылечились почти 90 тыс. пациентов, умерли 10 495 человек.