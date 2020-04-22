Достоверные выводы о безопасности и эффективности применения препарата «Мефлохин» для лечения коронавируса можно будет сделать до 20 мая. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России в среду, 22 апреля.

В исследовании препарата принимают участие четыре ведущих научно-клинических центра ФМБА России. Специалисты оценивают срок клинического выздоровления пациента и частоту развития нежелательных явлений.

«Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом «Мефлохин», у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии», — говорится в заявлении.

Окончательные результаты исследования будут обнародованы до 20 мая. Вместе с тем, в ФМБА добавили, что противомалярийные препараты активно используют в Китае, США и Европе для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, и отдельные публикации в международной прессе говорят об эффективности данных лекарственных средств.

На прошлой неделе Минздрав России одобрил использование незарегистрированного китайского противомалярийного препарата для лечения коронавируса под названием «Гидроксихлорохин».

В начале апреля Минздрав РФ порекомендовал россиянам применять «Мефлохин» после контакта с заразившимися коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек. С начала эпидемии 513 пациентов скончались, 4420 человек выздоровели.

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