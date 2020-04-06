Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) развернуло три федеральных центра для приема пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 апреля на сайте ФМБА.

«С 6 апреля 2020 года ФМБА России в рамках распоряжения правительства РФ <…> развернуло три федеральных центра для приема больных с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2», — рассказали агентству.

Речь идет о Медицинском биофизическом центре им. А.И. Бурназяна, Научно-клиническом центре (ФНКЦ) ФМБА России и Клиническом центре высоких медицинских технологий (ФКЦ ВМТ) ФМБА.

По словам главы агентства Вероники Скворцовой, выделено более 847 коек с учетом существующих, развернутых и перепрофилируемых. Кроме того, подготовлено 112 реанимационных коек.

Ранее в понедельник в ФМБА сообщили о создании схемы лечения тяжелой коронавирусной пневмонии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России число заразившихся, по данным на 6 апреля, достигло 6343.

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