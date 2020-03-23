Федеральному медико-биологическое агентству (ФМБА) выделят 491,7 млрд рублей на профилактику, диагностику и лечение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. Об этом говорится в распоряжении кабинета министров России от 21 марта, опубликованном в понедельник, 23 марта, на официальном портале правовой информации.

Средства будут предоставлены из резервного фонда правительства.

«ФМБА России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием (…) бюджетных ассигнований с предоставлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 февраля 2021 г.», — говорится в документе.

Кроме того, правительство распорядилось выделить Минпромторгу 5 млн рублей на закупки теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха. Также ведомство получит 7,5 млн рублей на закупку не менее 5,7 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

10 млн рублей, полученных из резервного фонда, министерство должно будет выделить на предоставление из федерального бюджета субсидий «Российскому фонду технологического развития», чтобы обеспечить займы на увеличение производства и поставок товаров первой необходимости. В их числе оборудование для диагностики, выявления и лечения эпидемический заболеваний, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и лекарства.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позднее болезнь распространилась и на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 339 тыс. случаев заболевания, скончались более 14 тыс. человек.

На вечер воскресенья, 22 марта, в Москве выявлен 191 случай заражения COVID-19. Общее число зараженных в России возросло до 367.