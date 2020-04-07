Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступило к сравнительным клиническим испытаниям еще трех препаратов для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Испытания препаратов «Гидроксихлорин», «Мефлохин» и «Калидавир» будут проводиться в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна, по письменному согласию пациентов, передает «РИА Новости».

Схема лечения на основе «Мефлохина» представлена 28 марта. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, этот препарат, изначально предназначенный для лечения малярии, показал эффективность в борьбе с коронавирусом. Даже в мизерных концентрациях — 10 ммоль на 1 л — препарат вызывает «полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани», заявила Скворцова.

По данным на 7 апреля, в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов — 58, выздоровели 494 пациента.

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