Американский штат Флорида зарегистрировал 11 458 случаев коронавируса за эту пятницу, сообщило в субботу управление штата по здравоохранению.

Это очередной антирекорд заболеваемости в штате.

Всего во Флориде зарегистрировано почти 180 тысяч случаев за все время, более 3,6 тысячи человек умерли.

Губернатор Флориды Рон Де Сантис заявил накануне, что не планирует вводить новые ограничения из-за вспышки заболевания, хотя ранее уже поступил таким образом, запретив продавать алкоголь в барах. При этом некоторые округа вводят собственные ограничения. Так, округ Броуард с населением в 1,7 миллиона человек на эти выходные закрыл доступ на свои пляжи, чтобы замедлить распространение вируса.