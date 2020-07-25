Американский штат Флорида на юге страны обошел один из наиболее сильно пострадавших от коронавируса штатов Нью-Йорк по числу случаев заражения COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте местного отделения департамента здравоохранения.

Согласно последним данным, в штате Флорида зарегистрировано 414 511 случаев COVID-19, в то время как в Нью-Йорке выявлено 411 200 случаев.

Первое место в США по числу заболевших COVID-19 занимает по-прежнему штат Калифорния, где зарегистрировано 435 334 случая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.