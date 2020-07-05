Количество случаев коронавирусной инфекции во Флориде превысило 200 тысяч, сообщило управление штата по здравоохранению на своем сайте.

По последним данным, COVID-19 во Флориде заболели 200 111 человек, 3731 скончался. За сутки зафиксировали 9999 случаев заражения и восемь летальных исходов.

Таким образом, штат обогнал Германию по числу выявленных случаев коронавируса. По данным Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ, в стране зафиксировали 196 335 заболевших.

Днем ранее Флорида побила антирекорд заболеваемости: за сутки зарегистрировали 11 458 новых случаев.

Губернатор Рон Де Сантис заявил, что не планирует вводить новые ограничения из-за вспышки заболевания, хотя ранее уже поступил таким образом, запретив продавать алкоголь в барах.

Некоторые округа вводят собственные ограничения. Так, округ Броуард с населением в 1,7 миллиона человек в эти выходные закрыл доступ на пляжи, чтобы замедлить распространение вируса.