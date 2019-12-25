28 лет назад, 25 декабря 1991 года, Михаил Горбачёв в телевизионном обращении объявил об отставке с поста Президента СССР «по принципиальным соображениям». Такое решение он принял в связи с образованием Содружества Независимых Государств.

В своём прощальном слове Горбачёв заявил, что верит в своих сограждан, и пожелал им всего хорошего. Затем он подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием Президенту России Борису Ельцину.

После этого первый и последний президент СССР навсегда покинул Кремль. Вскоре красный Государственный флаг Советского Союза был спущен, и над Кремлём взвился флаг РСФСР.

Одним из последних указов Горбачёв создал на базе бывших исследовательских институтов при ЦК КПСС Международный фонд социально-экономических и политологических исследований. В обиходе это учреждение получило название «Фонд Горбачёва». Михаил Горбачёв возглавил его в январе 1992 года и руководит им по сей день.

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