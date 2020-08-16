Бело-красно-белый флаг, который используют протестующие в Белоруссии, появился на флагштоке возле посольства страны в Стокгольме, сообщает корреспондент Mpravda.com.

Посольство Белоруссии располагается в районе Нака на юге Стокгольма в здании бизнес-центра, принадлежащего девелоперской компании. Бизнес-центр состоит из двух корпусов, между ними на площади установлено несколько флагштоков.

На крайнем флагштоке, ближайшем к корпусу, где находится посольство, расположен флаг одной из компаний-арендаторов, затем – национальный флаг Белоруссии, за ним — флаг еще одной компании-арендатора, затем бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции. Места на остальных шести флагштоках пустуют.

В настоящий момент Mpravda.com не располагает комментарием посольства или компании, управляющей бизнес-центром.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.