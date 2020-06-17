Футболисты и тренерский штаб «Ростова» в среду помещены на карантин из-за выявления в команде шести случаев заражения коронавирусом. Согласно рекомендациям Российского футбольного союза (РФС) и Роспотребнадзора, спортсмены будут изолированы на двухнедельный срок, информирует пресс-служба дончан.

В близком контакте с зараженными находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды. Отмечается, что приняты все меры по недопущению распространения инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором.

«Ростов был и остается приверженцем возобновления чемпионата. Ранее мы поддержали решение РФС и РПЛ о возобновлении сезона. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле. Мы желаем здоровья заболевшим футболистам, верим в их скорейшее выздоровление, надеемся на поддержку и понимание наших болельщиков», — заявил президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантинhttps://t.co/LO1IhTljqw#МыРостов pic.twitter.com/HoyDuIijK1 — Football Club Rostov (@rostovfc) June 17, 2020

Как сообщает в своем Telegram-канале журналист Нобель Арустамян, заражены Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов.

Свой первый после рестарта сезона матч РПЛ «Ростов» по календарю должен был провести 19 июня на выезде против «Сочи». Теперь встреча оказалась под угрозой срыва.

Ранее отмечалось, что чемпионат России по футболу могут завершить досрочно в случае массовых заражений COVID-19.

По информации газеты «Спорт-Экспресс», Российский футбольный союз пока не рассматривает вариант досрочного прекращения сезона в связи со вспышкой коронавируса в «Ростове». По информации издания, клубу либо присудят поражениях во встречах (матч 23-го тура против «Сочи» (19 июня), 24-й тур с «Арсеналом» (27 июня) и 25-й тур с «Краснодаром» (1 июля), либо они будут перенесены на более поздний срок.

При этом игра 23-го тура РПЛ, в которой дончан должен был принять «Сочи», точно не состоится 19 июня.