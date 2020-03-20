Меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19, могут приводить к снижению уровня физической активности. Спортзалы закрываются, социальные контакты замораживаются, самоизоляция дома способствует обездвиженности. В то же время, именно сейчас упражнения могут оказаться особенно нужными.

О том, что физические упражнения полезны, так или иначе, знают все. Известно о связи физической активности с состоянием защитных сил организма. Одно исследование показало, что увеличение «сидячего времени» всего на один час в день связано со снижением иммунитета. Неподвижный образ жизни связан с увеличением риска болезней сердца и сахарного диабета – патологий, которые увеличивают риск смерти про COVID-19.

Профессор Клэр Шовлин (Claire L. Shovlin) из Имперского колледжа Лондона и ее коллеги на страницах влиятельного медицинского журнала The BMJ рассказали, почему они считают физическую активность важнейшим вопросом во время массовой домашней изоляции.

Ученые напоминают, что среди факторов риска тяжелого течения COVID-19 пожилой возраст и сопутствующие заболевания, в первую очередь, гипертония, хронические болезни легких и сахарный диабет. Они считают, что в современных рекомендациях по поводу COVID-19 не хватает совета сдерживать прогрессирование хронических болезней, которые ухудшают прогноз при новой коронавирусной инфекции. По их мнению, люди из групп риска должны стараться укрепить себя, чтобы минимизировать риск тяжелого течения инфекции в случае заражения.

Ученые указывают, что перед ожидаемой стрессовой ситуацией, например, перед плановой операцией или беременностью, врачи часто рекомендуют людям привести свою физическую форму в порядок. Они приводят примеры качественных исследований, которые показывают, эффективность «заблаговременной подготовки» (ее называют преабилитацией) к медицинскому стрессу. Например, в двух научных работах (1,2) была изучена преабилитация среди людей, у которых был высокий риск осложнений после операций. У тех, кто регулярно делал упражнения, восстановление после операции проходило намного лучше.

Шовлин и коллеги подчеркивают, что при помощи регулярных упражнений умеренной интенсивности можно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы за четыре недели.

Ученые считают, что домашние упражнения должны стать обязательной частью домашней изоляции. Ориентиром могут быть рекомендации по физической активности ВОЗ, в том числе, для людей пожилого возраста. Вклад в поддержание здоровья делает любая активность, в том числе простая ходьба – по дому или на улице, если при ней можно избежать контактов с другими людьми.

Пожилым и ослабленным людям можно рекомендовать больше ровно сидеть и делать дыхательную гимнастику. Согласно мета-анализу, тренировка дыхательной мускулатуры улучшает состояние ослабленных людей.

Физическая нагрузка нужна каждый день, считают ученые. Но в случае развития инфекции и подъема температуры упражнения нужно прекратить.

«Мы верим, что профилактика до инфицирования может оказаться важной и эффективной мерой с потенциальной пользой для общественного здоровья», пишут ученые.