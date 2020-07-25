Российские фитнес-клубы попросили власти ввести мораторий на возврат денег за просроченные абонементы, пишет "Российская газета".

По закону организации должны вернуть деньги незамедлительно. Как рассказала президент "Национального фитнес-сообщества" Наталья Силина, клубы еще не успели прийти в себя после коронавируса, многие выплачивают долги по аренде и кредитам.

В частности, Силина в письме Минфину и Миэкономразвития просит продлить срок возврата денег клиентам до 31 декабря 2021 года, если они откажутся от предоплаченных услуг фитнес-центра.

По ее словам,это поможет не только сохранить бизнес, но и сохранить доверие к клубам, так как клиенты смогут гарантированно вернуть деньги, но позднее.

В России из-за вынужденного простоя уже закрылось около трети фитнес-центров. По оценке сообщества, к концу года эта цифра может достигнуть 50 процентов.