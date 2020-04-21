СПОРТ

Фитнес для профи: в Душанбе прошли соревнования по функциональному тренингу

07:48 21/04/2020

В Душанбе прошел турнир по функциональному тренингу. Эту дисциплину называют фитнесом высокой интенсивности, с помощью которого можно создать идеальное тело. За соревнованиями следила корреспондент телеканал «МИР 24» Фарангез Шозедова.

Фирдавс Мухаммадиев 18 лет занимался национальной борьбой гуштингири и японским тхэквондо. Становился чемпионом – как республики, так и всей Азии. Функциональным тренингом начал заниматься год назад и уже добился серьезных успехов – помогает большой спортивный опыт.

«Этот вид тренировок помог мне правильно наладить дыхание. Раньше были проблемы. Сегодня проходят мои первые соревнования по функциональному тренингу. Немного волнуюсь», – признался спортсмен.

Соревнования проходят в три этапа. В первом приняли участие 60 атлетов. Путевку во второй тур получили 23 из них. Спортсмены должны выполнить четыре задания по легкой, тяжелой атлетике, гимнастике и статике. За каждое выполненное задание участникам начисляют призовые баллы.

«Максимальный балл – 30 баллов в каждом задании. Атлеты будут разных уровней: кто-то профи в тяжелой атлетике, кто-то профи в легкой атлетике, кто-то в гимнастике. Будет очень интересно посмотреть, как тяжелоатлет будет выполнять гимнастические упражнения, а гимнаст – бегать», – отметил судья Даврон Атабаев.

Функциональный тренинг – популярное направление фитнеса. Эта дисциплина доступна любителям спорта практически любого возраста. Нагрузка дается на все мышечные группы без исключения. Тренировки развивают координацию, силу, и выносливость.

«В первую очередь, это общая оздоровляющее воздействие на организм. Ускоряет метаболизм, тренирующиеся, как правило, завязывают с вредными привычками, начинают правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Здоровье становится лучше, человек – стрессоустойчивее, общее состояние улучшается, улучшается настроение, улучшается внешний вид, атлеты сжигают жир, и строится красивая мускулатура», – указал тренер Тимур Рустамов.

По итогам второго раунда в финал вышли по пять девушек и парней. Именно они и разыграли звание чемпиона республики по функциональному тренингу.

Все спортивные комплексы в Таджикистане на сегодняшний день работают в штатном режиме. Случаев заражения коронавирусом в стране не выявлено.





Фарангез Шозедова