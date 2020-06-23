Посольства Финляндии и Швеции в России устроили спор в интернете из-за заметки в газете «Миасский рабочий» о странах с самым большим количеством озер на планете.

Издание «Миасский рабочий» опубликовало во вторник заметку о странах с самым большим количеством озер. По данным газеты, Финляндия и Швеция делят третье место, на что обратили внимание в финском посольстве в России.

"Спасибо за упоминание, "Миасский рабочий"! Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в тоже время как в Швеции – 8,7 %. Так что считаем, что третье место, бесспорно, наше", — говорится в сообщении финской дипмиссии в Twitter.

Сообщение коллег из Финляндии прокомментировало шведское посольство в Москве. «Поздравляем, соседи, у вас прекрасные озёра! В следующий раз предлагаем посчитать острова. Швеция — 222 000 (первые в мире), Финляндия — 188 000 (вторые)», — написали в шведской дипмиссии в Twitter.

Советник финского посольства в Москве по вопросам прессы Танели Добровольски рассказал Mpravda.com, что активно читает российскую прессу, в том числе газету «Миасский рабочий».

«Всегда интересно узнавать, что происходит в российских регионах и что там пишут про Финляндию», — отметил он.