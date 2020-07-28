Минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя Су-27 сегодня днём, предположительно, нарушили воздушное пространство страны.

«Два российских истребителя Су-27 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии во вторник, 28 июля. Предполагаемое нарушение имело место в Финском заливе у Хельсинки днем около 14.00», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент расследует пограничная служба Финляндии.

Ранее в 2020 году минобороны Финляндии сообщало о нескольких нарушениях своих воздушных границ со стороны военных Швеции.

Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что самолеты ВКС РФ регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, всегда — в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.