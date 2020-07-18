Производители продуктов, использующих финскую чернику, столкнутся с ее дефицитом, так как лесную ягоду в Финляндии в этом году некому собрать, рассказал Mpravda.com старший научный сотрудник Центра природных ресурсов Финляндии (Luke) Райнер Пелтола.

Обычно сбором диких лесных ягод для промышленности в Финляндии занимались граждане Таиланда, но в этом году власти не разрешили им выехать на заработки.

«Ситуация в этом году крайне сложная, и все идет к тому, что заготовки черники для промышленности не будет, так как основная масса сборщиков была из Таиланда», — отметил Пелтола.

Он отметил, что жители Финляндии с энтузиазмом откликаются на призыв властей собирать чернику, но делают это для своих личных целей.

«Часть наших производителей продуктов, например Valio или Fazer, предпочитали использовать в продуктах местную чернику, но в этом году им придется закупать ее на Украине или в Белоруссии», — сказал специалист.

По данным национальной отраслевой ассоциации натуральных продуктов (лесные ягоды, грибы и травы) Arctic Aromas Association, в 2019 году Финляндия экспортировала более 11 миллионов килограммов диких ягод в замороженном виде, стоимость экспорта составила 23,9 миллиона евро. Объем экспорта удвоился за последние 10 лет. Страны поставок — Швеция, Германия, Австрия, Бельгия и другие.