Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине и осталась в восторге от питания в российских учебных заведениях.

Крунвалль описала обычный день в школьной столовой. Детям на обед подавали борщ и макароны с котлетой. Каждому ребенку полагался хлеб и компот. Журналистка удивилась порядку в учебном заведении — целый класс по очереди подошел к раковинам, помыл руки и только после этого сел за стол. Она отдельно отметила систему дежурств, при которой определенный класс помогал с подачей блюд другим ученикам.

«За обедом дети не просто едят, но и учатся вести себя за столом и обращаться со столовыми приборами. Кроме того, они приобретают навыки общения за едой», — написала журналистка, ссылаясь на директора школы.

Она отметила, что питание стоит примерно два евро.

Кроме того, журналистка отметила еще одну особенность: в финских школах по понедельникам дети часто бывают голодны в то время, как их российские сверстники после выходных у бабушек и дедушек не испытывают этого чувства.

Крунвалль также рассказала о недавнем предложении Владимира Путина обеспечить всех младшеклассников бесплатным горячим питанием. Она привела слова директора гатчинской школы Нины Ковалевой, высоко оценившей идею президента.

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