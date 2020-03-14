Финская авиакомпания Finnair отменяет рейсы в Россию и несколько других стран из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается в Twitter перевозчика в субботу, 14 марта.

«Несколько стран приняли новые ограничения для путешественников. В связи с этим мы отменяем полеты в Данию и Норвегию 17–31 марта, в Россию 16–31 марта, в Польшу 15–31 марта и в Прагу 16–31 марта», — отметили в компании.

Ранее Finnair сообщила, что отменяет около 4 тыс. рейсов из-за распространения инфекции и отправляет часть сотрудников во «временный отпуск» из-за снижения спроса на авиаперелеты в Европу. В авиакомпании сообщили «Известиям», что готовятся к различным сценариям, поэтому не отрицают ухудшения ситуации.

В Дании 13 марта зарегистрировали не менее 617 случаев коронавируса. В стране запретили полеты из Северной Италии, части Австрии, Ирана и районов Южной Кореи и Китая, а также из «красных» районов, где особо остро обстоит ситуация с этим вирусом.

В тот же день Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза и Швейцарией с 16 марта. Запрет не касается Великобритании.

Вспышка пневмонии COVID-2019, которую вызывает SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 14 марта, в мире подтверждено более 142 тыс. случаев заболевания, скончались 5388 человек. В Финляндии этой инфекцией заразились 109 человек, один выздоровел, погибших нет.