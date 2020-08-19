Правительство Финляндии с 24 августа вновь закрывает границы с десятью странами из-за ситуации с коронавирусом.

Основным критерием для открытия границ, по мнению финских властей, является уровень заболеваемости COVID, который не должен превышать восьми на 100 тысяч человек за последние 14 дней. Показатель, рекомендованный на уровне ЕС, — 16.

«Будет восстановлен внутренний пограничный контроль для движения между Финляндией и Исландией, Грецией, Мальтой, Германией, Норвегией и Данией», — говорится в сообщении кабмина.

Ограничения также касаются Ирландии, Кипра, Сан-Марино и Японии.

Кабмин уточняет, что уровень заболеваемости за 14 дней в Италии, Литве, Словакии и Эстонии превышает предельное значение — восемь, но на момент обзора (15.08.2020) — ниже 10. «Таким образом, внутренний пограничный контроль не будет восстановлен для перевозок между Финляндией и этими странами», — уведомляет кабмин.

Все решения вступят в силу в понедельник, 24 августа.

Ранее один из самых авторитетных экономистов Финляндии, министр экономического развития страны Мика Линтиля, выразил опасения, что Финляндия потеряет свой текущий уровень жизни, а экономические последствия будут катастрофическими, если правительство страны продолжит придерживаться текущих ограничительных мер.

По последним данным, в Финляндии 7776 случаев коронавируса, 7050 человек выздоровели, 334 умерли, пять — в больнице.

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