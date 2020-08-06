Правительство Финляндии возвращает ограничения на передвижение между страной и Нидерландами, Бельгией и Андоррой с 10 августа ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу, говорится в сообщении кабмина.

Правительство Финляндии один раз в 14 дней пересматривает список стран, рекомендованных для туризма.

Заболеваемость коронавирусом в странах, разрешенных Финляндией для туризма, не должна превышать восемь случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

«На сегодняшнем заседании 6 августа правительство приняло решение восстановить внутренний пограничный контроль при движении между Финляндией и Нидерландами и между Финляндией и Бельгией. Ограничения на внешнее приграничное движение будут возвращены для движения прибывающих в Финляндию из Андорры. В Нидерландах, Бельгии и Андорре заболеваемость коронавирусом начала расти после предыдущей оценки. Ограничения вступят в силу в понедельник, 10 августа», — уточняет кабмин.

Таким образом, поездки разрешены между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией, Литвой, Италией, Грецией, Лихтенштейном, Мальтой, Германией, Словакией и Венгрией, Кипром, Ирландией, Сан-Марино, Ватиканом, Грузией, Японией, Новой Зеландией, Руандой, Южной Кореей, Таиландом, Тунисом, Уругваем и Китаем (при достижении соглашения с ЕС).

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