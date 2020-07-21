На днях Международный олимпийский комитет опубликовал финансовый отчет за 2019 год, из которого следует, что он был прибыльным — профицит составил порядка 74 млн долларов. Сумма, по сравнению с прибылью в олимпийские годы, не велика, но и она сейчас необходима — справляться с последствиями переноса, а, может быть, и отмены Игр в Токио все сложнее.

Международный олимпийский комитет в последние годы демонстрировал полную финансовую устойчивость. В финансовом отчете за 2018 год (год зимних Игр в Пхенчхане) МОК получил доход в 2,2 млрд долларов, большую часть из которых составили поступления от реализации прав на телетрансляции (1,44 млрд долларов). Еще 550 млн — вливания от спонсоров. Причем, на тот момент прошла только половина олимпийского цикла (МОК отсчитывает этапы четырехлетиями, в которые входят зимняя и летняя Олимпиады), и окончательные выводы о финансовой успешности организации можно было сделать лишь в 2021 году, после Игр-2020 в Токио. За предыдущий цикл (2013-2016) Международный олимпийский комитет заработал 5,7 млрд долларов.

Судя по последнему финансовому отчету, опубликованному на днях, МОК получил положительный баланс в 74 млн долларов за 2019 года (73% всех поступлений приходится на продажу телеправ, стоимость которых продолжает повышаться и авансовые выплаты в прошлом году превысили 2 млрд долларов, 18% — доход от глобальных спонсоров). При этом неолимпийские годы раньше были не такими финансово успешными. В 2017 году профицит составил всего 8,7 млн долларов, а в 2015 году и вовсе был дефицит — 325,8 млн долларов.

Общая же сумма активов на конец декабря 2019 года оценивается в 5,3 миллиарда долларов по сравнению с 4,1 миллиарда долларов США годом ранее.

МОК всячески подчеркивает, что 90% своих доходов они распределяют в Национальные олимпийские комитеты и федерации, в поддержку олимпийского движения и только 10% остается в МОК «на эксплуатационные расходы».

Никто не сомневается, что финансовый отчет за 2020 год, который должен был стать рекордно успешным из-за проведения Игр в Токио, покажет плачевные результаты, в том числе из-за переноса турнира. Финансовые потери до сих пор предсказать никто не пытается, хотя называлась сумма «в несколько сотен миллионов долларов». 800 млн (150 из них — в кредит) МОК уже выделил национальным олимпийским комитетам и международным спортивным федерациям в качестве поддержки в этот непростой период — 100 миллионов из них уже распределены, о чем Бах сообщил на прошлой неделе: 43 миллиона международным федерациями, остальное — в национальные олимпийские комитеты.

МОК сейчас пытается изыскать дополнительные средства, чтобы как-то компенсировать расходы. Они запросили страховое возмещение за перенос Игр в Токио. Игры действительно застрахованы от полной отмены (Томас Бах даже сказал в интервью L’Equipe, что им проще было бы отменить Игры — тогда была бы получена страховая выплата: «Но мы существуем для того, чтобы проводить Игры, а не отменять их»), но смогут ли они покрыть потери от годовой отсрочки? Именно это сейчас и обсуждается со страховщиками, сообщил представитель МОК Пьер Дукри.

Насколько Бах искренен в том, что получить страховку проще, неясно, потому что сумму покрытия он называть отказывается, об этом его спрашивали еще в марте. Вообще, страховать Игры от отмены стали перед Афинами-2004 по инициативе тогдашнего президента МОК Жака Рогге — страховое покрытие летней Олимпиады в случае полной отмены «из-за терроризма или природных катастроф» составило бы 170 млн долларов, сообщалось на официальном сайте МОК 27 апреля 2004 года. Аналогичные суммы были бы выплачены и за следующие Игры в Турине, Пекине и Ванкувере.

Сейчас, по сообщениям Reuters, за каждые летние Олимпийские игры МОК может получить минимум 800 млн в случае отмены, но точной суммы из соображений конфиденциальности никто не называет. Там же сообщается, что страховые выплаты в случае отмены чемпионатов мира по футболу 2014 и 2018 годов покрыли бы потенциальные убытки в размере 1,25-1,5 млрд долларов, но эти деньги могут распределяться между разными пострадавшими сторонами. То же самое и с Олимпиадой. Кроме того, большинство полисов не включают в список форс-мажоров пандемию, но многие организаторы крупных спортивных событий, говорят эксперты Reuters, настаивают и на таком пункте. Как, например, это сделал Уимлдонский теннисный турнир.

По оценкам источников Reuters, страховой полис за Токио обошелся МОК около 24 млн долларов. И возможно, первый раз у этих вложений есть шанс оправдать себя, ведь полная отмена соревнований все еще остается реальной. Как сообщает Kyodo, треть жителей Японии хотели бы отменить Олимпиаду. Согласно опросу, в котором приняли участие более тысячи человек, только 23,9% японцев выступают за проведение Олимпийских игр в Токио согласно расписанию в 2021 году. 36,4% считают, что турнир следует повторно перенести, а 33,7% выступают за отмену. Тем более, что самое большое финансовое бремя несет на себе именно японская сторона.