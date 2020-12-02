Российская Федерация может стать лидером в мире по цифровизации экономики благодаря внедрению цифрового рубля, рассказал ФБА «Экономика сегодня» руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.

Центральный банк Российской Федерации намерен провести эксперимент и начать эмитировать цифровой рубль. Предполагается, что новая валюта будет параллельно обращаться с наличными и безналичным рублями.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью газете «Известия» сообщил, что регулятор планирует использовать реестры и централизованные технологии при создании гибридной платформы цифрового рубля.

Контролировать платформу намерен Центральный банк, а другие кредитные организации при этом получат возможность создавать и развивать дополнительные сервисы для работы с цифровым рублем, способные обеспечить его тесную интеграцию с уже созданными финансовыми продуктами и услугами.

«Цифровой рубль может стать одним из немногих источников резкого увеличения эффективности экономики со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде экономического роста, увеличения заработных плат в результате повышения производительности труда и уровня жизни, а также цифровой трансформации отраслей в виде некой основы перехода от постиндустриального к цифровому обществу.

Иными словами, Российская Федерация может стать лидером в мире по цифровизации экономики. Но на самом деле новый вид валюты является частью технологии новой экономики — он способен стать драйвером развития», — прокомментировал финансист Константин Ордов.

Как пояснил Алексей Заботкин, при распространении цифрового рубля для граждан Российской Федерации и юридических лиц взаимодействие с участниками финансового рынка «будет зависеть от модели», которую в итоге выберет Центробанк.

Банковский сектор и новая валюта

Зампред главного регулятора также подчеркнул, что «использование конкретной технологии ни в коей мере не делает цифровой рубль аналогом криптовалюты»: у них есть принципиальные отличия. Цифровой рубль ЦБ, объяснил Заботкин, обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платежного средства, способностью обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1», чего лишены «частные криптовалюты», у которых «нет гаранта, своим авторитетом и юридическими полномочиями обеспечивающего легитимность и надежность их создания и использования».

«В настоящее время использование различных цифровых или криптовалют фактически убивает банки, потому что полностью закрывают все оказываемые ими услуги. Центральный банк, как мегарегулятор банковского сектора при таком сценарии также отпадает.

Но я очень верю в цифровой рубль и его необходимость, понимаю, как он будет использоваться и что даст России, но есть один нюанс. Когда нам сообщают, что внедрением и разработкой платформы будет заниматься только Центробанк, возникают сомнения в быстром входе новой валюты в оборот», — отметил эксперт.

Россия повторяет опыт КНР

Главный регулятор, предположил Константин Ордов, отчасти меньше всего заинтересован в эффективности цифрового рубля, потому что он с применением иных технологий способен заменить деятельность Центробанка. Однако цифровой рубль неизбежно будет эмитирован.

К началу 2020 года уже несколько стран проводили эксперименты с цифровой национальной валютой. Среди них Китай, Южная Корея, первопроходец Швеция, государства Европейского союза, Англия.

«Создание цифровой национальной валюты подразумевает семь этапов. Например, Китай сегодня находится на шестом. Российский Центральный банк — на втором. Пока что главный регулятор не имеет концепции регулирования новой валюты и понимания, какой же будет платформа», — добавил эксперт.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре 2020 года допустила, что пилотирование цифрового рубля может начаться в конце 2021 года. Также Центробанк России уже определился с некоторыми направлениями.

Согласно докладу, опубликованному на официальном сайте, прежде всего регулятор будет ориентироваться на розничную форму валюты, что сделает ее доступной населению и юридическим лицам. При прохождении следующих этапов, предполагает эксперт, российская сторона будет учитывать опыт Китая.

Недавно аналитики Deutsche Bank выпустили большой отчет, где разобрали плюсы и минусы цифровых валют на примере проектов Швеции и Китая. Так, к преимуществам отнесли скорость, простоту транзакций, укрепление роста экономики, сокращение до минимума нелегальных денежных переводов и максимальную возможность отслеживать операции. Среди минусов названо глобальное влияние на банковский сектор, общество и мировую политику.

Цифровая валюта является новой парадигмой децентрализованных систем. Константин Ордов, оценивая перспективы внедрения цифрового рубля, предположил, что Центральный банк Российской Федерации постарается оставить за собой как можно больше полномочий в процессе капитальной модернизации финансовой системы. В связи с чем главному регулятору необходимо проработать вероятность привлечения финансовых организаций для реализации всего потенциала новой валюты.

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