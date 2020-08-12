МОСКВА, 12 авг — Mpravda.com. Финалистка шоу «Холостяк» модель Елизавета Адаменко рассказала StarHit, что ее отношения с бывшим мужем Валентином Ивановым были больными.

По словам Адаменко, пару в Сингапуре познакомила общая подруга. Мужчина начал ухаживать за девушкой и «носить ее на руках», однако впоследствии стал издеваться над ней и унижать.

View this post on Instagram Я враг государства Бегущий в лабиринте Против системы A post shared by Лиза Адаменко (@lizaadamenko_) on Aug 6, 2020 at 7:44am PDT

По ее словам, супруг заставлял молодую жену «стоять на коленях и вымаливать прощение».

После развода Валентин не оставил девушку в покое: стал ее преследовать, украл паспорт, чтобы она не смогла от него улететь, довел отца Адаменко до нервного срыва.

«Мой экс-муж был тираном и принес кусочек ада в нашу жизнь», — отметила она.

Адаменко подала на бывшего супруга в суд, однако проиграла процесс. По ее словам, олигарху помогли дорогие адвокаты.