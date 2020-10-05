Финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир должен был состояться с 10 по 13 декабря в Пекине, до этого столица Китая дважды принимала финал. На прошлой неделе ISU сообщал о возможной отмене мероприятия. Соревнования должны стать тестовым мероприятием к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

В августе власти Китая запретили до конца 2020 года проведение в стране международных спортивных соревнований, кроме тестовых перед Олимпиадой. Под запрет, в частности, попали профессиональные теннисные турниры, а также гонки «Формулы-1».

Ранее ISU ввел новые правила участия фигуристов в этапах Гран-при. В соревнованиях смогут принять участие три категории фигуристов. Это спортсмены, живущие в странах-хозяйках этапов, спортсмены, которые в них тренируются, а также те фигуристы, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии. Результаты Гран-при не занесут в мировой рейтинг.

Серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 из шести этапов должна стартовать в октябре. Этапы соревнований пройдут в США (23-25 октября), Канаде (30 октября — 1 ноября), Китае (6-8 ноября), Франции (13-15 ноября), России (20-22 ноября) и Японии (27-29 ноября).