Руководство баскетбольной Евролиги утвердило местом проведения «Финала четырех» сезона-2020/21 немецкий город Кельн. Решающий этап турнира пройдет 28-30 мая 2021 года на арене, которая вмещает более 18 тысяч зрителей.

Кельн станет вторым после Берлина немецким городом, который в XXI веке примет «Финал четырех» Евролиги. В столице Германии финал проходил в 2009 и 2016 годах.

Изначально Кельн в мае должен был принять финальную часть сезона-2019/20, но турнир было решено досрочно завершить из-за пандемии коронавируса.

«Проведение первого «Финала четырех» в этом десятилетии на великолепной арене в крупном городе, который не имеет команды в Евролиге, показывает, насколько мы преданы делу привлечения новых фанатов», — цитирует пресс-служба турнира президента Евролиги Жорди Бертомеу.

Euroleague Basketball is proud to announce that the 2021 Turkish Airlines EuroLeague Final Four is headed for Cologne, Germany! Hit the link for more 👇 #EUROLEAGUEUNITED — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 7, 2020

Новый сезон Евролиги стартует 1 октября. В нем примут участие российские клубы ЦСКА, «Химки» и «Зенит».