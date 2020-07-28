Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига — это миф. Виновники появления и популяризации запрещенных слов на Руси и позже в России совсем другие, рассказал в интервью радио Sputnik филолог Михаил Осадчий.

Появление мата в русском языке сразу после нашествия татаро-монгольского ига — это одно из самых живучих и популярных заблуждений. На самом деле обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода Золотой Орды, объяснил проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий. По его словам, когда-то давно все матерные слова являлись общеупотребительными.

«В русском языке обсценные слова, которые мы сегодня называем матом, исторически не являлись словами запретными или табуированными. Они восходят к очень древним словам, которые на предыдущих этапах развития нашего языка обозначали вполне мирные явления. Например, одно из матерных слов — однокоренное со словом «хвоя» или «хворостина». Они восходят к одному древнему корню, который обозначал палочку из хвои. Еще одно слово — однокоренное слову «блуждать». Те слова, которые мы сегодня не можем произносить, когда-то были вполне допустимыми», — рассказал радио Sputnik филолог.

Процесс превращения общеупотребительных слов в табуированные на Руси проследить очень сложно, зато хорошо видно, когда мат получил наибольшую популярность. Михаил Осадчий считает, что нынешнему состоянию языка мы обязаны Революции 1917 года.