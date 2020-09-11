Филипп Киркоров обратил внимание на бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Марго Овсянникову. Он сделал ей комплимент, от которого девушка практически растаяла. Их знакомство произошло на одном мероприятии, куда были приглашены различные звёзды и деятели шоу-бизнеса.



Экс-участница телестройки Марго Овсянникова становится всё более популярной и узнаваемой. После зажигательного выступления девушки она познакомилась с Киркоровым, который сказал ей, что она очень танцевальная. Мужчине она напомнила издалека Мадонну в молодости. Эти слова были очень приятны Марго, она довольно смущенно поблагодарила Филиппа Бедросовича и перекинулась со звездой эстрады ещё парой фраз.



В своём микроблоге Марго рассказала, что была очень тронута таким комплиментом, ведь сам король сцены высоко оценил её танцевальное выступление. Подписчики Овсянниковой рады за девушку, они считают, что Марго действительно достойна таких комплиментов.