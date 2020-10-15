Чемпионке мира и Европы по фигурному катанию россиянке Евгении Медведевой диагностировали защемление нерва между двух позвонков в спине, на текущий момент удается обойтись без хирургического вмешательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два независимых источника.

Ранее 20-летняя фигуристка по состоянию здоровья пропустила первый и второй этапы Кубка России.

«У Медведевой проблема с позвоночником, у нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства. Врачи делают все возможное по полному восстановлению функций спины, — сказал один из собеседников агентства. — Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию, закачивают спину. Врачи надеются, что все эти меры приведут к полному выздоровлению, если нет, будут приняты более серьезные меры нехирургического характера».

По данным источника, четкие сроки восстановления пока неизвестны, спортсменка еще проходит лечение. Однако Евгения готовится к предстоящим стартам и уже в четверг планирует провести первую тренировку.

View this post on Instagram Хорошо, когда всё хорошо. Мы будем много работать, и это здорово🐻 . @tutberidze.eteri @daniil_gleikhengauz A post shared by Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) on Sep 16, 2020 at 8:13am PDT

Напомним, что в сентябре Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 по 2018 год. Последние два года фигуристка работала с канадским специалистом Брайаном Орсером в Торонто, куда переехала тренироваться после Олимпиады-2018.