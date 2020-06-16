Есть в спорте имена, которые вброшены в историю буквально взрывной волной. Юлию Липницкую фигурное катание забыть не сможет. Ей сегодня 22 года, и она вот-вот станет мамой. Это известие – прекрасное и, прямо скажем, совсем не неожиданное для молодой женщины, вновь всколыхнуло фанатские ряды.

Впрочем, они никогда особенно уж и не успокаивались. У Юли были и есть поклонники, которые не забудут «девочку в красном пальто», фантастически исполняющую программу «Список Шиндлера».

В 15 лет Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Завоевала золото чемпионата Европы 2014 года в Будапеште. серебро чемпионата мира-2014 в Сайтаме. Вот, казалось бы, и всё. И после побед, которые пришли в наше женское одиночное катание, когда Юля уже столкнулась с серьезными проблемами, ее награды даже словно имеют какую-то приставку. Олимпийская чемпионка, но в командном, а не личном турнире. Призер чемпионата мира, но не победительница. А европейским чемпионством наших одиночниц вообще не удивить – ни до Юли, ни после.

И все же – она во многом стала именно первой. Потрясающая, пластичная, маленькая, но взрослая, прыгучая, обладающая потрясающей растяжкой, выразительная. Мы тогда еще не знали, что когда-то появятся в нашем фигурном катании сначала Женя Медведева, потом Алина Загитова, потом – трио Этери Тутберидзе… Но именно тогда, в 2014-м, началось всеобщее помешательство по одиночному женскому катанию.

Там, в Сочи, личную медаль Липницкая выиграть не смогла. Но поставила фанатов на уши, заставив говорить о себе буквально весь мир, блестяще выступив в командном турнире, первом в истории фигурного катания. Это тогда Евгений Плющенко, выходя с Юлей на один лед, похвалил ее так, что она, 15-летняя, даже застеснялась: «Женя сказал, что… всем нужно учиться у меня».

Как бороться потом, уже после Игр, когда наступило взросление, когда скопились проблемы, она сама у себя научиться не могла. Но и тут провела всех через взрывные эмоции: ушла от Этери Тутберидзе. Куда, к кому, зачем, что же будет?..

И мы тогда тоже не знали, что уход спортсменки от тренера можно обсуждать столь жарко – до пламени, сжигающего на своем пути правила приличия, логику, да и простое понимание: иначе уже нельзя.

Так она снова невольно стала первой, на сей раз разорвав пьедестал с тренером, выведшим на звездную орбиту. Позже последовал уход Евгении Медведевой. И на нем уже отработавшие смену тренера Липницкой фанаты позволили себе разойтись совсем уж вволю. Недавно – взрывал ледовое сообщество уход Саши Трусовой.

Честно говоря, мы так и не успели понять, а любила ли Юля фигурное катание так, как зрители любили ее в нем. Как-то на дурацкий вопрос, «за что вы любите фигурное катание», она спросила: «а почему вы думаете, что я его люблю?». Возможно, то было минутное настроение или подростковый взбрык, но после визирования интервью из разговора он исчез.

Быстрая карьера, обожженное ее окончание. Проблемы со здоровьем, лечение… Попытка вернуться не удалась. В 2017 году Липницкая завершила карьеру.

Ее звездный час – Сочи. Поздравлял Стивен Спилберг, лицо Юли – на обложках журналов… Фигуристку буквально рвали на части во время Игр и после них. Нет, она не стала первой в истории России олимпийской чемпионкой. Первая и долгожданная в истории страны –Аделина Сотникова, пусть командный турнир состоялся и раньше личного. Но команда – это все вместе. А личный – один против всех.

Против всех Юля дрогнула. Но в команде наградила Олимпийские игры потрясающими прокатами, став самой молодой в истории олимпийской чемпионкой по фигурному катанию.

И ее произвольная программа до сих пор собирает просмотры: под 15 миллионов, 10 тысяч комментариев. Правда, времена меняются, все развивается и ускоряется. И, как его назвали, «неловкий момент» Алины Загитовой с капризной молнией, набрал уже более 22 миллионов просмотров.

Но Липницкая, без сомнения, начала первой «красть сердца» и «отбирать шоу» у других исполнителей. И даже нестандартные пути общения с фанатами она (или ее пиарщики) тоже испробовала одна из первых. Уже после Игр, но еще до ухода из группы Этери Тутберидзе, через социальные сети прозвучала просьба о помощи в выборе музыкальной композиции.

…Сегодня Юля и Владислав Тарасенко готовятся стать родителями. Тарасенко тоже занимался в группе Этери Тутберидзе. В 2015 году 18-летний фигурист победил в финале Кубка России среди кандидатов в мастера спорта, потом выступал в юниорской серии «Гран-при», но ушел из группы, видимо, в одно время с Юлей. О романе молодых людей говорили давно, когда Юле еще было 17 лет и она уехала в Сочи тренироваться под руководством Алексея Урманова. Теперь Юлия и Владислав вместе работают в Академии «Ильиных и Липницкой».

«Мы с Владом вместе много лет, – цитирует Юлию Липницкую «Матч ТВ». – Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова».

Жизнь, как она есть. И она прекрасна.